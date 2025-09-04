Enflasyon 45 ayın en düşük seviyesinde

YILLIK BAZDAKİ DEĞİŞİMLER

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre, en az artış gösteren ana grup yüzde 9,49 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 60,91 ile eğitim olarak tespit edildi. En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,28, ulaştırmada yüzde 24,86 ve konutta yüzde 53,27 artış görüldü. İlgili ana grupların yıllık değişime etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,97, ulaştırmada yüzde 4,1 ve konutta yüzde 8,12 yükseliş yönünde oldu. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 20'sinde düşüş gerçekleşti, 4 temel başlıkta değişim olmadı, 119'unda ise artış meydana geldi. Öte yandan tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 36,43 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün yüzde 10,4 ile patates olarak belirlendi.

MEMURLARA ENFLASYON FARKI YANSIYACAK

MEMUR ve memur emeklileri yılda iki kez zam alıyor. Bu süreçte enflasyon farkı da maaşlara yansıtılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ve temmuz aylarında, son altı aylık enflasyon oranı kadar zam hakkı kazanıyor. Buna göre memur maaşlarına 2026 yılında yüzde 11 ve yüzde 7 olmak üzere iki aşamalı zam yapılacak. 2027 yılında ise oranlar yüzde 5 ve yüzde 4 seviyesinde uygulanacak. Ayrıca 2026'nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL'lik ek artış yansıtılacak.

