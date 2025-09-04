Enflasyon 45 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda yüzde 32,95 oldu. Açıklanan rakamlarla son 45 ayın en düşük seviyesi görüldü. TÜİK verilerine göre, ağustosta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 39,62, yurt içi üretici fiyatları yüzde 26,28 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,04, YİÜFE yüzde 2,48 artış gösterdi.
TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 21,5, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,95 oldu. Yİ-ÜFE de Aralık 2024'e göre yüzde 20,62, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 25,16 olarak belirlendi. Böylece, TÜFE yıllık bazda son 45 ayın en düşük seviyesine geriledi. Söz konusu endeks, Kasım 2021'de yüzde 21,31 olarak kayıtlara geçmişti.
'KARARLILIKLA SÜRECEK'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüşün ağustosta da devam ettiğine dikkati çekerek, "Temel mal enflasyonu yüzde 19,8 gerçekleşirken hizmet enflasyonu 2022 yılı nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8'e geriledi" ifadesini kullandı.
Dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürdüğüne işaret eden Şimşek, ağustosta yıllık enflasyonun geçen yılın mayıs ayına göre 42,5 puan gerileyerek yüzde 33'ün altına indiğini belirtti. Şimşek, zirai don ve kuraklığın da etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde fiyat artışı gerçekleşen gıda grubunun aylık enflasyona etkisinin 0,7 puan olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüş ağustosta da devam etti. Temel mal enflasyonu yüzde 19,8 gerçekleşirken hizmet enflasyonu 2022 yılı nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8'e geriledi. Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."
YILLIK BAZDAKİ DEĞİŞİMLER
Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre, en az artış gösteren ana grup yüzde 9,49 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 60,91 ile eğitim olarak tespit edildi. En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,28, ulaştırmada yüzde 24,86 ve konutta yüzde 53,27 artış görüldü. İlgili ana grupların yıllık değişime etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,97, ulaştırmada yüzde 4,1 ve konutta yüzde 8,12 yükseliş yönünde oldu. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 20'sinde düşüş gerçekleşti, 4 temel başlıkta değişim olmadı, 119'unda ise artış meydana geldi. Öte yandan tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 36,43 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün yüzde 10,4 ile patates olarak belirlendi.
MEMURLARA ENFLASYON FARKI YANSIYACAK
MEMUR ve memur emeklileri yılda iki kez zam alıyor. Bu süreçte enflasyon farkı da maaşlara yansıtılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ve temmuz aylarında, son altı aylık enflasyon oranı kadar zam hakkı kazanıyor. Buna göre memur maaşlarına 2026 yılında yüzde 11 ve yüzde 7 olmak üzere iki aşamalı zam yapılacak. 2027 yılında ise oranlar yüzde 5 ve yüzde 4 seviyesinde uygulanacak. Ayrıca 2026'nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL'lik ek artış yansıtılacak.
KİRA ARTIŞ ORANI 39.62 OLDU
Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,62 artış olarak gerçekleşti. Eylül ayı boyunca gerçekleştirilecek kira artış oranları yüzde 39,62 seviyesini aşamayacak.
MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİ
MERKEZ Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 25 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda, memurların 6 aylık enflasyon farkı yüzde 2,04 olacak. Buna yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde, memur maaşlarına yapılacak artış yüzde 13,26'ya çıkacak. Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 29 olması halinde ise 6 aylık enflasyon farkı yüzde 5,30 seviyesinde gerçekleşecek.