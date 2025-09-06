Sanayinin başkentine dev metro hattı! Kocaeli Körfezray Metrosu’nun temeli atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sanayinin başkenti Kocaeli'de, kentiçi ulaşım altyapısına yepyeni bir soluk getirecek Körfezray Metro Hattı'nın temel atma töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, "Bugün, Kocaeli'nin ulaşım geleceğine damga vuracak, modern, konforlu ve çevreci bir ulaşım ağıyla şehrin çehresini değiştirecek bu anlamlı projeyi hayata geçirmenin gururunu hep birlikte yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. "ÜLKEMİZ GENELİNDE İNŞA ETTİĞİMİZ KENT İÇİ RAYLI SİSTEM UZUNLUĞUNU 745 KİLOMETREYE ÇIKARMIŞ OLACAĞIZ" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özellikle metropol şehirlerde yaşayan vatandaşların trafik sorununun çözümü için çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Türkiye genelinde tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduğumuz kent içi raylı sistem hattı uzunluğu 434 kilometredir. Şu anda bizleri bir araya getiren Körfezray Metrosu ile birlikte 6 ayrı hatta da 89,1 kilometre kentiçi raylı sistem hattının yapımını sürdürüyoruz. 2'si Ankara'da olmak üzere Sakarya ve Trabzon'da toplam 76,9 kilometre uzunluğunda olan 4 ayrı kent içi raylı sistem hattının projelerinin hazırlanmasına da devam ediyoruz. Yine, İstanbul, Ankara, Samsun ve Konya illerimizde 144,8 kilometre yeni hattın yapımını da planlıyoruz. Yapımı devam eden ve planladığımız projelerimizi de hayata geçirdiğimizde Bakanlık olarak bugüne kadar ülkemiz genelinde inşa ettiğimiz 434 kilometre kent içi raylı sistem uzunluğunu 745 kilometreye çıkarmış olacağız."

Yüzölçümü ve nüfus bakımından büyük bir paya sahip olmasa da Kocaeli'nin, imalat sanayinde ve üretimde Türkiye'nin lider şehirlerinden biri olarak adeta bir çekim merkezi olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin en büyük 500 firmasından 80'i ve ilk 1000 işletmeden ise 137'si Kocaeli'de faaliyet gösteriyor. 2024 yılında da 41 milyar dolar ihracat Türkiye'nin dış ticaretine yaklaşık 20'lik dev bir katkı sağladı. Bu rakamlar, Kocaeli'nin yalnızca Türkiye'nin değil, küresel ekonominin de önemli bir aktörü olduğunu açıkça ortaya koyuyor." diye konuştu. KOCAELİ'NİN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA YAKLAŞIK 410 MİLYAR LİRALIK YATIRIM Bakan Uraloğlu, bu sebeplerden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Kocaeli'yi karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu projeleriyle güçlendirdiklerini, kentiçi ulaşımını desteklemek için durmaksızın çalıştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 2002 yılından bu yana Kocaeli'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 410 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bölünmüş yol uzunluğunu 151 kilometreden 387 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını 514 kilometreye yükselterek yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirdik. Kuzey Marmara ve İstanbul-İzmir Otoyolları ile Kocaeli'yi dört bir yandan otoyol ağıyla sardık. Kuzey Marmara Otoyolu, Kocaeli'yi İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarına, Sakarya'ya ve Düzce üzerinden Ankara'ya bağlayarak doğu-batı hattında hızlı bir geçiş sağlıyor. İstanbul-İzmir Otoyolu ise Kocaeli'yi Bursa, Balıkesir ve İzmir'e doğrudan bağlıyor, böylece Marmara'dan Ege'ye uzanan bir köprü oluşturuyor. Ayrıca Osmangazi Köprüsü ile İzmit Körfezi'nin iki yakasını birleştirerek geçiş süresini 1,5 saatten sadece 6 dakikaya düşürdük." Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı sayesinde Kocaeli'yi yüksek hızlı tren ile tanışan ilk şehirlerden biri yaptıklarını da belirterek "Köseköy Lojistik Merkezi ile ithalat ve ihracat taşımalarına büyük bir ivme kazandırdık. Geçtiğimiz yıl hizmete açtığımız Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ile şehir hastanesine ulaşımı 15 dakikaya indirdik." açıklamasında bulundu. Kocaeli'de önemli projeleri de bir bir hayata geçireceklerini belirten Uraloğlu, "Güney Otoyolu kapsamında proje çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. KMO ile Organize Sanayi Bölgesi'ni birbirine bağlayacak yolu yatırım programımıza teklif edeceğiz. Derince Liman Bağlantısı'nın ise ihale sürecini tamamladık." dedi.