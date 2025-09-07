Bakan Işıkhan: ‘İstihdamdaki artış sürüyor’

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdamdaki artışa dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "2002 yılından bu yana 326 bin 385 vatandaşımızın, İŞKUR aracılığıyla işe yerleşmesini sağladık. Ekonomi 20 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ediyor. İstihdam ve işgücü verileri her geçen gün daha iyi noktalara ulaştı. İstihdam edilenlerin sayısı da aynı dönemde 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişi, istihdam oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 49,1 oldu. İşgücü 1 ayda 146 bin kişi azalarak 35 milyon 410 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 53,3 olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.