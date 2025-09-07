Basmane’nin geleneği yeniden canlanıyor

"Basmane'de Yeniden Basma Atölyesi" projesinin tanıtımı 94'üncü İEF kapsamında yapıldı. Basmane'ye adını veren geleneğin yeniden hayat bulacağı çalışma umut ve heyecanla başlatıldı.

İZMİR'İN ENDÜSTRİ MİRASI

Çalışmayla ayrıca hem Basmane'nin İzmir'in endüstri mirasındaki öneminin araştırılması ve bilimsel literatüre kazandırılması hem de geleneksel basmacılık mirasının atölyeler ve yenilikçi yöntemlerle sürdürülebilir bir üretim modeline dönüştürülmesi amaçlanıyor. İzBB Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kültürel Mirasın Yönetimi ve Tanıtımı Şube Müdürü Ayşegül Güngören proje hakkında bilgi verirken, "Basmane'ye adını veren basma zanaatının İzmir'de tanınmasını sağlamak istiyoruz. Aynı zamanda bir deneyim atölyesiyle üretime yönelik adımlar atmak istiyoruz. İEF'de projenin müjdesini vermek istedik. İzmir mirasının öne çıkması için çalışıyoruz" dedi.