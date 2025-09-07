Turizmde sağlıklı yaşama Kuzey Avrupa’dan yoğun ilgi

KUZEY Ege, Norveç ve İsveç'ten gelen turizm profesyonellerini ağırlayarak bölgenin termal, doğa ve kıyı turizmi potansiyelini tanıttı. Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) koordinasyonunda, Türk Hava Yolları, Edremit Ticaret Odası ve TÜRSAB iş birliğiyle "Kuzey Ege'de Sağlıklı Yaşam" temalı bir tanıtım turu düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinliğe, hedef pazar olarak belirlenen Norveç ve İsveç'ten 5 acente temsilcisi katıldı. Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, etkinliğin önemine vurgu yaparak, "Bugün İsveç ve Norveç'ten turizm acentesi temsilcileri bölgemize geldi. Bölgemiz yabancı turist azlığından şikayetçi bir bölge ve bunun için de özellikle İskandinav ülkelerinin buradaki sağlıklı yaşam, doğa, termal otellere, Kazdağları'ndaki yürüyüş rotalarına ilgi duyacaklarını düşündük ve böyle bir ortak çalışmaya imza attık" dedi.