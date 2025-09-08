Bu yılki festivalde 8 ton mesir macunu saçıldı

MANİSA'DA 22-27 Nisan tarihleri arasında 485'inci kez düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında, Sultan Camisi'nden 8 ton mesir saçımı yapıldı. UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan festival, yerliyabancı binlerce katılımcıyı bir araya getirdi. Festivalin Mehter marşları eşliğindeki kortej yürüyüşüne şehir protokolü tam kadro katılırken, Manisa'nın tarihine atıfla Osmanlı padişahları, Hafsa Sultan ve mesir macununun mucidi Merkez Efendi dönem kostümleriyle canlandırıldı. Festivalin son gününde Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinin yanı sıra çevredeki apartmanların çatı ve balkonları da dahil toplam 44 ayrı noktadan 8 ton mesir macunu saçıldı. Vatandaşlar mesir macunlarını kapmak için yoğun ilgi gösterirken, bazı katılımcılar artık gelenek olduğu üzere daha fazla macun toplayabilmek için şemsiyelerini ters çevirdi.