SON DAKİKA | 2025 Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ne olacak? İşte polis, öğretmen, doktor ve hemşire için maaş tablosu

4 AYLIK VERİLERE GÖRE ZAM HESABI Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 oldu. Memur ve memur emeklileri için kümülatif zam 4 aylık veriye göre yüzde 16,56 şeklinde hesaplandı.





KASIM AYI ENFLASYONU NE KADAR OLDU? Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %31,07 arttı, aylık %0,87 arttı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.