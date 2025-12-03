SON DAKİKA | 2025 Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ne olacak? İşte polis, öğretmen, doktor ve hemşire için maaş tablosu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan TÜFE rakamlarıyla memur zammı 2026 için 5 aylık zam oranları belli oldu. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Memur ve memur emeklileri temmuz ayında yüzde 15,6'lık zam aldı. Bunun yüzde 5'lik kısmı toplu sözleşme zammını kapsıyor. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım enflasyonu göz önüne alındığında memur ve memur emeklileri için yüzde 5,9 enflasyon farkı hakkı kazanıldı.
Kamuda çalışan milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşına yeni yılda yapılacak zam için geri sayım başladı. 2026 yılında yapılacak zammın belli olması için TÜİK tarafından Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. Bugün açıklanan Kasım ayı TÜFE istatistikleriyle memur ve memur emeklisinin maaşına yapılacak zam oranı 5 aylık enflasyon frakının açıklanmasıyla belli oldu.
Peki memur ve memur emeklisi maaşı kaç TL olacak? Kasım ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Polis, öğretmen, vaiz, hemşire, emekli sandığı, ne kadar maaş alacak? İşte ayrıntılar...
ENFLASYONDA 5. ORAN BELLİ OLDU
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında yüzde 3,23, ekim ayında ise 2.55 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 32.87 olmuştu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasımda yıllık %31,07 aylık %0,87 arttı.Türkiye'de milyonlarca kişinin tüm dikkati, 2026 yılı zam oranını belirleyecek enflasyon verilerine çevrildi. Kasım ayı enflasyon (TÜFE) rakamları TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklandı. Aylık enflasyon yüzde 0,87 oldu. Geriye sadece Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamı kaldı.
MEMURLAR TEMMUZ'DA YÜZDE 16'YA YAKIN ZAM ALDI
Memur ve emekli memurlar 2025'in yılın ilk yarısında oluşan yüzde 10,57'lik enflasyon farkı ve toplu sözleşme kaynaklı yüzde 5 ilave zam oranıyla Temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam aldı.
Böylelikle aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.
4 AYLIK VERİLERE GÖRE ZAM HESABI
Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 oldu. Memur ve memur emeklileri için kümülatif zam 4 aylık veriye göre yüzde 16,56 şeklinde hesaplandı.
KASIM AYI ENFLASYONU NE KADAR OLDU?
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %31,07 arttı, aylık %0,87 arttı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ ZAM HESABI
Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. 2026 yılı ilk yarısı için toplu sözleşme zammı yüzde 11 oldu. Buna göre toplam kümülatif zam %17.57 olarak hesaplandı.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
5 aylık enflasyon farkına göre, en düşük memur maaşı 60 bin 366 lira olurken en düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 651 TL olarak hesaplandı.Kasım ayı enflasyonuna göre yeni zam hesabı
• Toplam enflasyon: %11.21
• 5 aylık oluşan enflasyon farkı: %5.91
• Toplu sözleşme zammı: %11
• Toplam kümülatif zam: yüzde %17.575
AYLIK VERİLERE GÖRE ZAM TABLOSU
İşte 5 aylık enflasyon beklentilerine göre polis, öğretmen, hemşire, doktor için yeni zam tablosu...