Her yaştan vatandaşa devlet desteği! Doğum, emzirme, evlenme, cenaze ödenekleri...

3- EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI
Eğitim öğretim yardımı Şehit, Gazi, Harp, Vazife Malullerinin çocuklarına her yıl Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen bir yardımdır. Bu kapsamda, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında; ilköğretim (1-8. Sınıflar) öğrencileri için 13.616,94 TL, ortaöğretim öğrencileri için 20.425,41 TL ve yükseköğretim öğrencileri için 27.233,88 TL tutarında eğitim ve öğretim yardımı ödendi. 2024-2025 öğretim yılında 18 bin 522 kişiye, 351 milyon 643 bin 859 TL ödeme yapıldı.
4- HASTALIK HALİNDE İŞ GÖREMEZLİK YARDIMI
Hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir. Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği 2024 yılında 5 milyon 469 bin 435 rapora 21 milyar 38 milyon 122 bin 406 TL ödeme olarak gerçekleşti. 2025 yılında ise 3 milyon 328 bin 997 rapora 18 milyar 760 milyon 516 bin 565 TL ödeme yapıldı.