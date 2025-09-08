Her yaştan vatandaşa devlet desteği! Doğum, emzirme, evlenme, cenaze ödenekleri...

1- EMZİRME ÖDENEĞİ

Emzirme ödeneği veya süt parası, doğum yapan sigortalı annelere ya da sigortalı babaların sigortasız eşlerine, bebeklerinin doğumundan sonra bir defaya mahsus olarak ödenen bir devlet desteğidir. 2024 yılında 416 bin 763 kişiye, 357 milyon 86 bin 629 TL emzirme ödemesi yapıldı. Bu ödeme 2025 yılının ilk 8 ayında ise 263 bin 585 kişiye, 324 milyon 792 bin 443 TL olarak gerçekleşti.

2- ANALIK HALİNDE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ

5510 sayılı Kanunun 18. Maddesine göre sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki 10 haftalık sürede çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. 2024 yılında; 433 bin 298 rapor üzerinden 8 milyar 858 milyon 217 bin 594 TL analık halinde iş göremezlik ödemesi yapıldı. 2025 yılının ilk sekiz ayında ise bu rakam 267 bin 820 rapor üzerinden 7 milyar 821 milyon 362 bin 921 TL'ye ulaştı.