Son dakika: Ekonomide yeni yol haritası belli oluyor

Ekonomik politikalarda üç yıllık yol haritasını şekillendirecek olan Orta Vadeli Program (OVP) açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"OVP'de enflasyonun yıl sonunda %28,5 olacağı tahmin edildi. OVP'de 2026'da %16, 2027'de %9, 2028 yılında %8 enflasyon hedeflendi.

Hazırlık sürecinde ortak akıl ve katılım esas alındı. Ekonomik programımız başarıyla uygulanmaktadır. Ülkemiz dış şoklara karşı dayanıklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Dezenflasyon sürecini kesintisiz bir şekilde sürecek.

Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi iradesiyle ortaya koyduğumuz ekonomi programımız başarıyla uygulanmakta, somut sonuçlarını da birlikte görüyoruz.

Dünyada enflasyonla mücadelenin devamı ve parasal gevşeme döngüsünün ötelenmesi ve artan jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisi dengeli görünümünü korumaktadır.

Menfi hadiselere rağmen temel makroekonomik politika yaklaşımı sürdürülmüş, mali disiplin ve sürdürülebilir büyüme hedefinden sapma olmamıştır.

Cari açık program sayesinde 18,9 milyar dolara geriledi. Cari işlemler dengemizde sağlayacağımız iyileşme, Türkiye'nin dış finansman ihtiyacını da önemli ölçüde azaltacaktır.

2026, 2027'de cari işlemler açığının milli gelire oranının sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 1,2 seviyesine gerilemesi, 2028 itibarıyla yüzde 1 düzeyine inmesi hedeflenmektedir.

Program sayesinde TL'ye güven artmıştır. TL mevduatının payı %60,7 seviyesinde yükseldi.

Uyguladığımız program ve öngörülebilir politikalar çerçevesinde TL'ye güven artmış, bu sayede Kur Korumalı Mevduat hesapları yabancı para mevduatlara dönüşmeden ve herhangi bir kur baskısı oluşturmadan sağlıklı bir şekilde neticelendirilmiştir.

Son iki yıldaki politikalarla, uluslararası rezervlerimiz önemli tutarda artarak tarihi yüksek seviyelere çıkmış, ekonomimize güveni daha da artıran bir düzeye ulaşmıştır.

5 yıllık kredi risk primi 267 seviyesine geriledi.

KKM hesaplarının toplam mevduat içindeki payı yüzde 26,2'den yüzde 1,7'ye kadar gerilemiştir.

2025 yıl sonu itibariyle ilk defa 1,5 trilyon doları aşan milli gelir, ilk defa 17 bin doları aşan kişi başı milli gelire ulaşmıştır.

Türkiye yüksek gelirli ülkeler grubuna adını yazdıracak. Yıl sonunda Avrupa'nın 6. Dünyanın 16. ekonomisi olacağız.

Terörsüz Türkiye' vizyonumuz doğrultusunda, bugüne kadar terörle mücadeleye ayırdığımız kaynakların daha üretken alanlarda kullanılması ülkemizin ekonomik potansiyelinin daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir şekilde hayata geçmesine imkân sağlanacaktır.

Hedeflerimizi sağlıklı zemin üzerinde inşa ettik.

Dezenflasyon süreciyle büyüme kademeli olarak yükselecek. 2026'da %3,8, 2027'de %4,3, 2028'de %5 büyüme öngörüldü.

İşsizlik 2026'da %8,4, 2027'de %8,2, 2028'de %7,8 olur.

Bütçe açığının milli gelire oranı 2025 yılında yüzde 3,6, 2026'da yüzde 3,5, dönem sonunda ise yüzde 3'ün altında öngörülmektedir.