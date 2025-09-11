15 yıllık ulaşım vizyonu devrede

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, mevcut ulaşım sorunlarını tespit etmek, ihtiyaçları öngörmek ve farklı ulaşım sistemlerini kent içi ulaşıma entegre etmek amacıyla İzmir Ulaşım Ana Planı (UAP 2040) için çalışmalara başladı. Kent içi ulaşım ağını genişletmek, yurttaşlara güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak için Buca Metrosu başta olmak üzere birçok yatırımı yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ulaşım Ana Planı (UAP 2040) için çalışmalara başladı.

Şehirdeki mevcut ulaşım sorunlarını tespit edecek ve gelecekteki ihtiyaçları öngörecek İzmir Ulaşım Ana Planı 2040, kapsamlı bir yol haritası sunacak.

ENTEGRE EDİLECEK

GEÇMİŞ dönemde hazırlanan ulaşım planlarına paralel olarak Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği IPA II (2014-2020) dönemi kapsamında gerçekleştirilen "İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SUMP İzmir - SKUp İzmir)" çalışması da İzmir Ulaşım Ana Planı - UAP 2040'a entegre edilecek.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

İZMİR Ulaşım Ana Planı - UAP 2040 için danışmanlık hizmeti alındı. Süreç 21 Ağustos'ta tamamlandı ve yüklenici firma ile birlikte çalışmalara başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım'ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya; Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hakan Uzun, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yalçın Alver, İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve yüklenici firma temsilcileri katıldı. Toplantıda, Ulaşım Ana Planı kapsamında yürütülecek çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

UAP NELERİ KAPSIYOR?

Ulaşım Ana Planı, yalnızca mevcut sistemlerin analizi ve gelecek projeksiyonlarının hazırlanması ile sınırlı olmayacak.

Kentin ihtiyaçlarını bütüncül biçimde karşılayacak çok boyutlu düzenlemeleri içerecek.

Bu kapsamda;

- Mevcut ulaşım altyapısının ve sistemlerinin analizi, - Nüfus ve ekonomik büyüme tahminleri doğrultusunda gelecek projeksiyonlarının hazırlanması, ■ Kara, deniz, hava ve raylı sistemlerin entegrasyonu, - Yol, köprü, terminal gibi altyapı yatırımlarının planlanması, - Karayolu projeleri, karayolu koridor projeleri ve düzenlemeleri, - Otopark alanları, otopark düzenlemeleri ve park et-devam et sistemlerinin planlanması, - Mikromobilite yolları ve park alanları, bisiklet yolu projeleri, motorsuz ulaşım planlaması, - Yaya yolları, yaya bölgeleri ve engelli erişimine yönelik özel çözümler, - Otobüs hat güzergâhları, otobüs durakları ve ara toplu taşıma sistemi planlaması, - Türler arası transfer merkezleri, ana transfer merkezleri ve toplu taşıma entegrasyon planlaması, - Raylı sistem hatlarının geliştirilmesi, - Akıllı ulaşım sistemleri, trafik yönetim merkezi düzenlemeleri, trafik sinyalizasyon sistemleri, - Kent içi yük taşımacılığına yönelik çözümler, - Düşük emisyon bölgeleri ve e-mobilite düzenlemeleri, - Çevre ilçeler ile ulaşım bağlantılarının ve entegrasyonunun güçlendirilmesi,- Üst ölçekli ulaşım yatırımları ve mekânsal plan kararlarına yönelik düzenlemeler, - Ulaşım politikaları, stratejileri ve eylem planlarının oluşturulması, - Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla şeffaf ve ortak bir sürecin işletilmesi temel planlama konuları arasında yer alıyor.