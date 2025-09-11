Faizsiz ev almada yeni dönem! 81 ilde hayata geçecek

EV SAHİBİ OLMAYAN KALMAYACAK



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün İstanbul'da düzenlenecek programda, faizsiz finansmanda yeni dönemin ayrıntılarını açıklayacak.Bakan Kurum, daha önceki açıklamalarında da vatandaşın ev sahibi olabilmesi için tüm enstrümanları kullanacaklarının altını çizmişti: "Bizim insanımız için ev, huzurun yegane adresidir. Mutluluğun tek anahtarıdır. Bu yüzden 2002'den bu yana 'Herkes için yuva herkes için umut' dedik.Gece gündüz demeden çalıştık. Sosyal devlet anlayışıyla, vatandaşımızın en temel hakkı olan barınma hakkına, ilgili bu hakka dair gerçekten çok önemli fırsatlar sağladık.En zor günlerde bile çok önemli kampanyalar yaptık, projeler yaptık.Ev sahibi olmayan tek bir kardeşimiz kalmayacak dedik ve 50 bin, 100 bin sosyal konut projeleriyle, İlk Evim projesiyle, Yarısı Bizden kampanyasıyla vatandaşlarımızın yanında olduk."