Faizsiz ev almada yeni dönem! 81 ilde hayata geçecek

Son dakika haberleri...Hükümet, ev sahibi olmak isteyen vatandaşları faizsiz finansman desteği sağlayarak konut sahibi yapacak. Üstelik sadece ev değil, araç ve iş yeri sahibi olunabilecek yeni sistemde Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı, vatandaşlara alternatif ödeme planlarıyla destek olacak. İşte detaylar...

Hükümet, konut talebinin hızla karşılanması ve vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için yeni adımları bir bir hayata geçiriyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ile Türkiye'de ilk kez bir kamu bankası, tasarruf finansman sektörüne katılacak.

Devlet güvencesinde faizsiz finansman sistemiyle, ailelerin kendi keselerine göre ödeme planlarını oluşturabilecek. Sadece ev değil, araç ve iş yeri sahibi de olabileceği sistemde Emlak Katılım Tasarruf Finansman, vatandaşlara alternatif ödeme planlarıyla destek olacak.

Katılımcılar bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağlayıp belirli bir birikime ulaştıktan sonra kalan finansman tutarını faizsiz bir şekilde Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından karşılayarak ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olabilecek. Sistem kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden ev, araç veya çatılı iş yerine hiçbir faiz maliyetine katlanmadan, kredi kullanmadan sahip olunabilecek.

EV SAHİBİ OLMAYAN KALMAYACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün İstanbul'da düzenlenecek programda, faizsiz finansmanda yeni dönemin ayrıntılarını açıklayacak.Bakan Kurum, daha önceki açıklamalarında da vatandaşın ev sahibi olabilmesi için tüm enstrümanları kullanacaklarının altını çizmişti: "Bizim insanımız için ev, huzurun yegane adresidir. Mutluluğun tek anahtarıdır. Bu yüzden 2002'den bu yana 'Herkes için yuva herkes için umut' dedik.Gece gündüz demeden çalıştık. Sosyal devlet anlayışıyla, vatandaşımızın en temel hakkı olan barınma hakkına, ilgili bu hakka dair gerçekten çok önemli fırsatlar sağladık.En zor günlerde bile çok önemli kampanyalar yaptık, projeler yaptık.Ev sahibi olmayan tek bir kardeşimiz kalmayacak dedik ve 50 bin, 100 bin sosyal konut projeleriyle, İlk Evim projesiyle, Yarısı Bizden kampanyasıyla vatandaşlarımızın yanında olduk."

