İzmir’de ekonomi zirvesi... Bakan Şimşek iş dünyasıyla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen 'İzmir İş Dünyası Toplantısı'nda iş dünyasıyla buluştu. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının, kent ekonomisine ve Ege Bölgesi'ne yönelik önemli mesajlar içerdiği belirtildi. İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla 'İzmir İş Dünyası Toplantısı' düzenledi.

