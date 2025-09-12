Gurbetçi sezonunda sınır kapılarında rekor geçiş

EDİRNE'DEKİ Kapıkule, Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli ile Kırklareli'ndeki Dereköy sınır kapılarından gurbetçi sezonunda 5 milyona yakın yolcu geçiş yaptı. Her yıl haziran ayının 22'sinde başlayıp eylülün ilk haftasıyla tamamlanan ve "gurbetçi sezonu" olarak adlandırılan dönemde sınır kapılarında yoğun araç ve yolcu trafiği yaşandı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 sınır kapısından bu dönemde günde ortalama 62 bin 743 yolcu ve 15 bin 638 araç geçiş yaptı. Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler, geliş ve dönüş yolunda en çok Bulgaristan'a açılan Kapıkule'yi tercih etti. Gurbetçi sezonunda Kapıkule'yi 2 milyon 500 bin 837 kişi kullandı. Aynı dönemde Kapıkule'den 604 bin 202 araç geçiş yaptı. Kapıkule'yi 959 bin 486 yolcu geçişiyle Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı takip etti. Bu dönemde Hamzabeyli'den 656 bin 278, Pazarkule'den 331 bin 460, Dereköy'den ise 445 bin 929 yolcu geçişi yaşandı. Trakya'daki sınır kapılarından 22 Haziran-7 Eylül döneminde 4 milyon 893 bin 990 yolcu ile 1 milyon 215 bin 765 araç geçiş yaptı.