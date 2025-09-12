THY dünyanın en iyi şirketleri listesinde

TIME dergisinin Statista araştırma şirketi ile birlikte hazırladığı "Dünyanın En İyi Şirketleri 2025" listesine Türkiye'den THY, Sabancı Holding, Koç Holding, Turkcell, Turk Telekom ve Zorlu Holding girmeyi başardı. Listeye Türkiye'den geçen sene 4 şirket girerken, bu sene ise 6 şirket girmeyi başardı. Sabancı Holding, listeye 131'inci sıradan girdi ve Türk şirketleri arasında ilk sırada yer aldı. Sabancı Holding'in gelir artışı için de 'olağanüstü' ifadesi kullanıldı. Sabancı'yı 161'inci sıradaki Koç Holding takip etti. Koç Holding'in skoru ise 87.24. Turkcell 219'uncu sırada, Türk Hava Yolları 314'üncü sırada, Türk Telekom 441'inci sırada, Zorlu Holding de 501'inci sırada yer aldı. Bu yaz piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşan ilk halka açık şirket olan Nvidia, TIME ve Statista tarafından hazırlanan 2025 Dünya'nın En İyi Şirketleri sıralamasında zirvede yer aldı. Bu liste, şirketlerin çalışan memnuniyeti, gelir artışı ve sürdürülebilirlik şeffaflığı gibi kriterlere göre oluşturuldu. Nvidia, artan yapay zeka talebi ve güçlü oyun bölümü performansıyla yükselişini sürdürdü. Listenin ikinci sırasında ise Microsoft bulunuyor. Microsoft, 2024 yılı boyunca yapay zeka ve bulut bilişim odaklı gelir artışları sayesinde Nvidia'nın hemen arkasında yer aldı.