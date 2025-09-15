İzmir’de kuraklığın ayak sesleri

zmir'de de kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle barajlardaki su seviyesi, her geçen gün düşüyor. İzmir'de içme suyunun büyük bir bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 5.67'ye düştü. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın doluluk oranı yüzde 0.64, Ürkmez Barajı'nın yüzde 6.28, Balçova Barajı'nın yüzde 16.14, Güzelhisar Barajı'nda ise yüzde 53.2 olarak ölçüldü. Gördes Barajı'nda bu yıl hiç su kalmadı. Muğla'nın Bodrum ilçesine su sağlayan Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranları düştü. Uzmanlar Bodrum'da sonbaharda yağışın gelmemesi halinde suya ihtiyaç duyulacağına belirtti.