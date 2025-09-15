Sahiller turiste değil rezidansa açılıyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ağustos ayı meclis toplantısında oybirliğiyle kabul edilen "turistik tesislerin rezidans ve ofise dönüştürülmesine izin veren" karar, turizm sektörü temsilcilerinin tepkisine yol açtı. Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Bülent Tercan, alınan kararın Çeşme'de turizmin sonunu getirebileceği uyarısında bulundu. Tercan, son 30 yılda Çeşme'de en az 30 otelin imar değişikliğiyle rezidansa çevrildiğini belirterek, "Bu yapıların sosyetik ismi rezidans ama gerçekte de apartman. Çeşme adeta rezidans çöplüğüne döndü. Böyle olursa ne tur operatörleri gelir, ne de yabancı turist. Çeşme'de turizm bitirildi, artık ölüyor" dedi.

Otelciliğin ciddi ve meşakkatli bir konu olduğunu belirten Tercan, "Herkesin yapabileceği bir iş değil. İşletmeciler ve yatırımcılar uğraşmak istemiyor. O yüzden de işin kolayına kaçıp rezidansa geçmek istiyor. Çeşme gibi sahil kesimlerinin asli görevi, olabildiğince yabancı turist ağırlayıp ülkeye döviz kazandırmak. Bu da ancak otelcilikle olur. Bu düzen hep böyleydi. Ancak Çeşme'de yabancı turist neredeyse yok denecek kadar azaldı" dedi.

DÖVİZ VE REFAH GETİRİR

"Çocukluğumuzda bize ilkokulda öğretilen 'Turist döviz, döviz refah getirir' cümlesiyle büyüdük" diyen Tercan ,"Ben bu düşüncede olan bir turizmciyim. Belediyeler, bürokratlar, meslek odaları, kamu kurumları ve İzmir Ekonomik Kalkınma Kurulu gibi söz sahibi kurumların İzmir'i kalkındırmasını arzuluyoruz. Artık kimse otel istemiyor, kolay yoldan para kazanmak için otel ruhsatı alıp rezidansa çeviriyor. Otel ruhsatı alınca imar alanı daha geniş oluyor" diye konuştu.

TURİZM SEKTÖRÜNÜN KANSERİ

İzmir'e bu yılın ilk altı ayında 620 bin turist geldiğini ifade eden Bülent Tercan, "İlçede rezidans artışının yaşandığı mahallelerin başında Ayasaranda, Boyalık, Ilıca merkez, Paşalimanı, Ardıç, Fenerburnu, Dalyan, Çeşme merkez ve Açıkhava Tiyatrosu çevresi geliyor. İzmir'i, Çeşme'yi yönetenlerin turist mi yoksa rezidans mı istediklerine karar vermelerini gerekiyor" dedi.

Tercan, "Bu yapılanların Çeşme ekonomisine bir katkısı olmuyor. Sezon kısalıyor. Antalya'da, Muğla'da böyle bir şey yok. Bu şehirlerde 7 ay boyunca yabancı turist var. Bence rezidanslar, turizm camiasının kanser hastalığı. Bu yapılara izin verildikçe, yabancı turist hedefinden şaşılmış oluyor. Harika koylarda turistler de yüzeceğine sadece rezidans sahipleri yüzüyor" dedi. Rezidansa dönüştürülen oteller arasında: Reges, A Luxury Collection Resort & SPA, Swissotel, Kumsal Boyalık, Captain Otel, Kondo Suites Otel yer alıyor.