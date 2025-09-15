Togg T10F satışa çıktı! İşte fiyatı...

Test süreçlerini başarıyla tamamlayan Togg T10F, kendine has tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Artırılan menzil ve zengin teknolojik donanımıyla öne çıkan araç, şimdiden büyük bir ilgiyle karşılandı.
GÜVENLİK VE TEKNOLOJİDE İDDİALI
Togg, geçtiğimiz günlerde aldığı EURO NCAP'ten 5 yıldızla en yüksek güvenlik derecesini alarak, güvenlik konusunda ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha kanıtladı. T10X ile elde edilen bu başarı, T10F'in de aynı güvenlik standartlarını taşıyacağının bir göstergesi olarak görülüyor. Türkiye'nin ilk yerli araç markası olarak küresel pazarda da başarılar elde etmeyi hedefleyen Togg, güvenlik ve teknolojiye verdiği önemle uluslararası rekabette güçlü bir konuma geliyor.
TRUMORE ÜZERİNDEN SİPARİŞLERİNİ VEREBİLECEK
Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T10F'in yeni rengi Urla, Ege'nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtıyor. Yeni mavi rengi Mardin ise, ilhamını Anadolu'nun kadim şehrinin tatlı mirası mavi badem şekerinden alıyor. T10F sahibi olmak isteyen tüm kullanıcılar, Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebilecek" denildi.
İŞTE T10F FİYATLARI
V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 860 bin TL
V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 170 bin TL
V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 345 bin TL