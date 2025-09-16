72 binden fazla motokurye kayıt altında

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği değişikliğinin ardından moto-kurye faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Bugün itibarıyla kurye işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere toplam 74 bin 294 yetki belgesi düzenledik, bu bel- gelere 84 bin 527 taşıt kaydettik. Düzenlenen belgelerin 72 bin 378'i moto-kuryelere verildi" dedi. Bakan Uraloğlu ayrıca, kuryelerin reflektif yelek giydiğini dile getirerek "İşletmeler de çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlamakla yükümlü oldu" diye konuştu.