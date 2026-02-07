İzmir'de yağmura mola: Vatandaş kendini sokağa attı

İzmir'de etkili olan yağışlı havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlar sokağa döküldü. Güzel havayı fırsat bilen İzmirliler, sahil şeritleri ve meydanlarda yoğunluk oluşturdu.

Kentte bir süredir devam eden yağışlı havanın yerini güneşe bırakmasıyla birlikte vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Özellikle Konak Atatürk Meydanı ve sahil bandında insan yoğunluğu yaşandı. Hafta sonu tatilini ve güzel havayı değerlendirmek isteyenlerin oluşturduğu kalabalık, ana caddelere de yansıdı. Vatandaşların sokağa çıkmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında da hareketlilik gözlendi. Vapur seferlerinde doluluk oranları artarken, tramvay ve metro istasyonlarında yoğunluk oluştu. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, sahil kenarlarında yürüyüş yaparak ve deniz havası alarak vakit geçirdi.