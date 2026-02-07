İzmir’de kaza: Bir kişi hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 02.30 sıralarında Ödemiş'ten Günlüce istikametine giden yolda meydana geldi. Mustafa A. (45) idaresindeki 35 JAK 45 plakalı otomobil, seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki bir bahçe duvarına çarparak duvarı yıktı. Kazada araçta yolcu konumunda bulunan Ali Eren (48) hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan ve olay yerine gelen ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Mustafa A., tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.