Sigorta şirketi bakıcı parasını da ödeyecek

YARGITAY, trafik kazası sonucu sakat kalan sürücünün bakıcı giderlerinin sigorta şirketi tarafından ödenmesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin emsal kararında, "Sigorta şirketi kazada sakat kalan kişinin bakıcı giderlerini de karşılamak zorundadır" denilerek şunlar aktarıldı; "İlk derece mahkemesi tarafından 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) genel şartları gereği bakıcı giderinin sakatlık teminatı çerçevesinde kaldığı ve sakatlık teminatına ilişkin limitin tüketilmiş olduğu gerekçesiyle davalının sorumluluğunun kalmadığına hükmedilmiştir. Davaya konu edilen sürekli bakıcı gideri zararının poliçedeki tedavi giderleri teminatından karşılanması gerektiği dikkate alınmak suretiyle karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir."