Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda hedef yüzde 30’un altı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber canlı yayınında yoğun ekonomi gündemini yorumladı. Bugün saat 10:00'da başlayan yayında Bakan Şimşek, enflasyon ve Türkiye'nin risk primi gibi kritik konularda açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİSİNDE İLK 10'A GİRECEK

Bakan Şimşek açıklamalarında "Küresel enflasyonda düşüş sürüyor. Küresel ticaretin yavaşlaması olumsuz bir trend. Dünya nüfusu yaşlanıyor bu avantaja çevrilmeli" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayi alanında atılan adımlara da değinen Şimşek "Türkiye savunma sanayisinde çok büyük bir avantaja sahip.Şu anda devam eden 1400'e yakın proje var. Bunun değeri 100 milyar doların üzerinde" açıklamasında bulunarak "Türkiye büyük ihtimalle bu sene savunma sanayi ihracatında bu ilk 10'a girecek. 6 trilyon dolarlık bir savunma sanayi harcaması olacak. En hazır ve bu konuda en çok yatırım yapan ülkelerden biri Türkiye" dedi.

Bakan Şimşek Orta Vadeli Programa yönelik açıklamalarında "Beklentimiz enflasyonu yüzde 30'un altına düşmesi. 2026'da enflasyon daha az hissedilecek" dedi.

Bakan Şimşek açıklamalarına şöyle devam etti:

TEMEL MALLARDA ENFLASYON YÜZDE 20'NİN ALTINA DÜŞTÜ

Enflasyonla mücadele kolay bir iş değil. 2023'te bir çalışma yayımlandı. 56 ülkede 1970 sonrası 100 enflasyon şoku incelendi. Program incelendi. Peki, başarılı programlar ne kadar süre aldı? 56 ülkede ve 100 enflasyonist şokta şok öncesi düzeye geri getirilmesi ortalama 3,4 yıl almış. Programın açıklanması ve fiili uygulamaya konulması Eylül 2023. Biz daha ikinci evresindeyiz. Şunu anlatmaya çalışıyorum: Bu programdaki gidişat uluslararası başarılı programlara paraleldir.

Manşet enflasyonu geçen sene yüzde 50'nin üzerindeydi. Bu sene 33 civarı. Fakat manşet rakam her zaman detayları yansıtmıyor. Temel mal enflasyonu ağustos ayı itibari ile yüzde 20'nin altına düştü. Yani yıllık enflasyon bir çok üründe yüzde 20'nin altına kadar düştü. Peki, madem öyle neden enflasyon yüzde 20'nin üzerinde? Kira ve eğitim gibi bazı kalemleri uygulamalarımızdan dolayı kanunla sınırlamıştık. Bunların serbest kalmasından dolayı geçmişe yönelik bir uyarlama var. Geçmişin telafisine yönelik bir çaba var.

Şu anda mesela manşet enflasyon ağustosta yüzde 33 kira artışı yüzde 74. Eğitimdeki artış yüzde 71. Bunlar yüksek rakamlar, bunlar da normalleşecek. Gıdada yüzde 30'un altına düşmüştük ancak kuraklık nedeniyle yüzde 33 civarı şu anda.

"CDS'LER 5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE"

Türkiye ekonomisine olan güveninin uluslararası göstergelerinden olan CDS'lere ilişkin Şimşek "Bu sabah itibarıyla Türkiye'nin risk primi son 5 yılın en düşük düzeyindedir." açıklamasını yaptı.

KONKORDATO AÇIKLAMASI

Şimşek "Reel sektörün cirosu içerisindeki konkordato, ilan eden veya başvuran firmaların payı yüzde 0,73, ani yüzde 1 değil. Konkordato müessesesini istismar eden firmalar olduğuna dair sahadan bize şikayetler geliyor, Adalet Bakanlığı ile bu konuyu konuştuk, şu anda ortak bir çalışma grubu üzerinden değerlendiriyoruz. Acaba istismar edilen hususlar varsa nasıl engelleriz ona bakıyoruz." dedi.

"KKM ARALIK AYI İTİBARİYLE BİTECEK"

Her hafta açıklanan rakamlara göre kan kaybeden ve yeni hesap açılması programı sonlandırılan Kur Korumalı Mevduat için Şimşek "Aralık itibarıyla vadeler olacağı için, yenilemeyeceğimiz için kur korumalı mevduat konusu Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkmış olacak. Yuvam hesaplarını kapatmıyoruz, çünkü bu dışarıdan gelen vatandaşlarımızın Türkiye'de tasarruflarını tuttuğu hesaplardır, kur korumalı uygulamadan farklıdır." sözlerini söyledi.

TÜRKİYE İÇİN FIRSATLAR VAR

İhracata ilişkin açıklamalar yapan Şimşek "Yapısal sorunlar var dünyanın karşısında, bizim için de fırsatlar içeriyor. Ticarette korumacılık herkesi etkiliyor. Türkiye'nin ihracatının yüzde 62'si serbest ticaret anlaşmalarının olduğu 54 ülkeye gidiyor, ihracatın yüzde 62'si korunaklı. Bölgesel olarak baktığımızda korumacılık parçalanmaya yol açıyorsa, bölgesel entegrasyon ön plana çıkıyor. Yakın coğrafyayla daha yüksek entegrasyon oranımız yüksek." dedi.