Ege’de balık bereketi

EGELİ balıkçılar, bu yıl bereketli bir sezon geçiriyor. 1 Eylül'de 'Vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçıların ağları balıkla dolup taştı. İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, geçen yıl İzmir Balık Hali'nde 55 bin ton balık girişi olduğunu, bu yıl ise 15 günde 5-6 bin tona ulaştıklarını söyledi. Ciddi bir başarı yakaladıklarını belirten Çakan, "Rekoltenin çok olacağının göstergesi. Bu yıl 2 ay içinde geçen yılı geçeriz. Ege Denizi'nde, bugün lüferi de görmeye başladık. Önceden görmezdik" dedi. En çok hamsi ve sardalyanın ağlara takıldığını belirten Çakan, "Fiyatlar yarı yarıya düştü. Hamsi ve sardalyanın kilosu 150- 200 liradan satılıyor" diye konuştu. Öte yandan, Akdeniz'de de 15 Eylül itibariyle av yasağı sona erdi