İhracatta tarihi rekor kırıldı!

TİCARET Bakanı Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile Bakanlık'ta düzenlediği basın toplantısında, eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bolat, Türkiye'nin, halkı ve devletiyle İsrail'in karşısında dimdik durduğuna işaret ederek, "Dünyada İsrail karşısında en büyük çabaları sarf eden ülke Türkiye oldu. Türkiye, 1,5 yıldan bu yana da İsrail ile hiçbir şekilde ihracat, ithalat, transit ticaret dahil dış ticaret yapmamaktadır. Gümrüklerimiz İsrail'e kapalıdır ve dış ticaret işlemi sıfırdır. Bu, Ticaret Bakanlığı'mızın, gümrüklerimizin, Türkiye İhracatçılar Meclisinin ve TÜİK'in verilerinde de net şekilde ortaya konmaktadır. Bunun yanında başka ülkeler de daha sonra Türkiye'yi takip etmeye ve İsrail'in suçluluğu karşısında Filistin'in yanında yer almaya başlamışlardır. Ayrıca, ulaştırma alanında da İsrail bayraklı gemiler, Türk limanlarına dahi yanaştırılmamaktadır" diye konuştu.

EN YÜKSEK RAKAM

BU yılın 9 ayının 7'sinde mal ihracatında artış elde edildiğini ve yılın başından bu yana net mal ihracatında 8 milyar dolar artış sağlandığını bildiren Bolat, şöyle devam etti: "Ocak-eylül döneminde hizmetler ihracatımızda da net 3,2 milyar dolarlık artışımız var. Eylül

sonu itibarıyla son 12 ayda, yıl lıklandırılmış hizmetler ihracatımız 120 milyar 400 milyon dolara ulaştı. Bu yıl sonu için belirlenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmetler ihracatı hedefimize eylül itibarıyla ulaştık. İhracatımız, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 22,6 milyar dolarla en yüksek eylül ayı rakamına ulaştı." Bolat, şubat ayında takvimsel etkiler, ağustosta da Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinden olan otomotiv sektöründeki fabrikaların 3 hafta bakıma girmesi nedeniyle ihracatta küçük bir azalma yaşandığını söyledi. İhracatta catın eylül ayı itibarıyla yeniden artmaya başladığına dikkati çeken Bolat, ocak-eylül döneminde ihracatın yüzde 4,1 artışla 200 milyar 600 milyon dolara ulaştığını, geçen yılın aynı dönemine göre net 8 milyar dolar ihracat artışı sağlandığını belirtti. Bolat, kalan 3 ayda da bu tempoyu devam ettirerek hedeflere ulaşmak istediklerini dile getirerek şöyle dedi: "Son 28 ayın 20'sinde mal ihracatımız artış kaydetti. Son 28 ayın 16'sında aylık mal ihracatımız rekor kırdı. Eylül ayında bu rekorların sonuncusu oldu. Yıllıklandırılmış mal ihracatımızda da rekor kırdık. En son temmuzda ihracat, 24 milyar 900 milyon dolarla aylık, 269,4 milyar dolarla da yıllıklandırılmış olarak rekor kırmıştı. Bugün 269 milyar 750 milyon dolarla son 12 aylık yıllıklandırılmış rekor rakama ulaştık."