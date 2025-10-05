Asgari ücret ne kadar olacak? İşte yeni hesaplar...

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlar için yeni maaş dönemi de geliyor. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun en önemli referansı yine enflasyon rakamları olacak. Pek hesap nasıl yapılıyor? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte rakamlar...

FARUK ERDEM

Giriş Tarihi:

Milyonlarca emekli memur ve çalışan Ocak ayını beklemeye başladı. Emekliler ve memurlar Ocak ayında 2026 yılının ilk maaş artışını alırken çalışanlar açısından da asgari ücret yenilenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyona kilitlenmiş durumda. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme artışlarının üzerine gelecek fark için enflasyon rakamlarını bekliyor. Bu artışlar için ilk ipucu Orta Vadeli Program'dan geldi. Burada yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28.5 olarak açıklanırken bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 117e yakın enflasyon artışını memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 17'ye yakın zam oranını işaret ediyor.

OCAK AYINDA DEĞİŞECEK
Ocak ayında maaş artışı yaşayacak bir başka kesim ise işçiler olacak. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek. Asgari ücret milyonlarca işçinin direkt gelirini belirlerken 10'dan fazla ödeme ve borçlanmanın da referansı oluyor. İşsizlik maaşından sosyal ödemelere, isteğe bağlı sigortadan BES kesintilerine kadar her şey asgari ücrete göre hesaplanıyor. Bu yüzden asgari ücret sadece işçileri değil 81 milyonun tamamını ilgilendiriyor. Bilindiği gibi 2025 yılında asgari ücret tek seferlik tespit edilmişti. Buna göre bu yıl için brüt asgari ücret 26 bin 005 lira 50 kuruş olarak, net asgari ücret ise 22 bin 104 lira olarak uygulanıyor. Bu rakamlar Aralık ayında yeniden belirlenecek ve artış yapılacak. Peki artış neye göre yapılacak?

ORANLAR NEYİ GÖSTERİYOR?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 kişiden oluşuyor. Burada 5 işçi sendikaları temsilcisi, 5 işveren sendikaları temsilcisi ve 5 kişide Hükümet temsilcisi bulunuyor. İşçi ve işveren temsilcileri pazarlık yaparken hükümet temsilcileri hakem rolünde bulunuyor. Komisyon öncelikle geçim endeksleri, bütçe dengeleri, istihdamın korunması gibi konuları ele alırken rakamı belirlemede en önemli kriter olarak enflasyona bakıyor. Geçtiğimiz 10 yıla bakıldığında bir iki istisna hariç belirlenen asgari ücret artışlarının bir önceki dönem enflasyon rakamlarının üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu yüzden 2026 yılı için belirlenecek asgari ücret artışının da 2025 yılı enflasyonunun üzerinde olmasını bekliyoruz.

HESAP NASIL YAPILIYOR?
2025 yılı enflasyon verisi için en önemli rakam Orta Vadeli Program'dan geldi. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28.5 oranında bekleniyor. Bu rakam Asgari Ücret Tespit komisyonu için en önemli referans olacak. Eğer komisyon bu oranda bir artış yapmayı kararlaştırırsa buna göre yeni brüt asgari ücret 33 bin 417 liraya, net asgari ücret ise 28 bin 403 liraya çıkacak. Ancak komisyon geçmiş yıllarda olduğu gibi enflasyonun 5-10 puan üzerinde artışlar öngörürse r8akamlar değişecek. İşte alternatif asgari ücret hesapları...

ARTIŞ EMEKLİYE YANSIR MI?
Asgari ücrete yapılacak artış oranı 3 Ocak'ta belli olacak emekli artışlarını da etkileyebilir. Asgari ücrete enflasyon üzerinde verilecek fazla puanlar referans alınarak emekliler için de bir refah payını da oluşturabilir. Bunun için aralıkta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak sonucu ve 3 Ocak'ta açıklanacak yıllık enflasyon oranını görmek gerekiyor.

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI
İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici enflasyonunun eylül ayında yıllık yüzde 33,29, aylık yüzde 3,23 olduğunu açıkladı. TÜİK, Eylül 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyatları 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 25,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 arttı. Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Eylül ayında ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 38,36'ya kadar artırılabilecek.

AYLIK DEĞİŞİMLERDE ARTIŞ
Tüketici fiyatlarında en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,06 artış, ulaştırmada yüzde 25,30 artış ve konutta yüzde 51,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,60, ulaştırmada yüzde 4,15 ve konutta yüzde 7,85 oldu. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,62 artış, ulaştırmada yüzde 2,81 artış ve konutta yüzde 2,56 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,11, ulaştırmada yüzde 0,44 ve konutta yüzde 0,44 oldu. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyatları, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,52, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 23,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,83 arttı.

