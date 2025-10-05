Asgari ücret ne kadar olacak? İşte yeni hesaplar...

HESAP NASIL YAPILIYOR?

2025 yılı enflasyon verisi için en önemli rakam Orta Vadeli Program'dan geldi. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28.5 oranında bekleniyor. Bu rakam Asgari Ücret Tespit komisyonu için en önemli referans olacak. Eğer komisyon bu oranda bir artış yapmayı kararlaştırırsa buna göre yeni brüt asgari ücret 33 bin 417 liraya, net asgari ücret ise 28 bin 403 liraya çıkacak. Ancak komisyon geçmiş yıllarda olduğu gibi enflasyonun 5-10 puan üzerinde artışlar öngörürse r8akamlar değişecek. İşte alternatif asgari ücret hesapları...

ARTIŞ EMEKLİYE YANSIR MI?

Asgari ücrete yapılacak artış oranı 3 Ocak'ta belli olacak emekli artışlarını da etkileyebilir. Asgari ücrete enflasyon üzerinde verilecek fazla puanlar referans alınarak emekliler için de bir refah payını da oluşturabilir. Bunun için aralıkta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak sonucu ve 3 Ocak'ta açıklanacak yıllık enflasyon oranını görmek gerekiyor.