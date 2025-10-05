LOGISTECH 2025’te genç beyinler yarışacak

4. Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, 8-10 Ekim 2025 tarihlerinde Fuar İzmir'de kapılarını açıyor. Taşımacılıktan depolamaya, otomasyondan tedarik zinciri çözümlerine kadar sektörün tüm bileşenleri fuarda bir araya gelecek. Fuar kapsamında, İZFAŞ ve DB Tarımsal Enerji iş birliğiyle DEKATHON 2025- Ulaşımda Karbonsuzlaşma Ideathonu da düzenlenecek. Yarışmaya, İzmir'deki tüm üniversitelerin lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılabilecek. 3-5 kişilik takımlar halinde oluşturulacak ekipler, 48 saat boyunca fuar alanında kalarak ulaşımda düşük emisyonlu çözümler geliştirmek için aralıksız çalışacak.

SEKTÖR GENÇLEŞECEK

Yarışmanın sonunda jüriye sunumlarını yapacak takımlar arasından ilk üçe girenler ödüllerle birlikte fikirlerinin geliştirilmesi için destek alacak. DEKATHON 2025, gençlerin enerjisini ve yaratıcılığını lojistik sektörünün sürdürülebilirlik hedefleriyle birleştiren, Türkiye'nin karbonsuzlaşma stratejisine katkı sunan önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Logistech Fuarı, yalnızca bugünün çözümlerini değil DEKATHON ile yarının vizyonunu da gündeme taşıyarak sektöre yön veren bir merkez olma iddiasını güçlendiriyor.