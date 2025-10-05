Manisa’nın sanayi ihracatı yükselişte

ÜLKEMİZİN tarım ve sanayi kentlerinden biri olan Manisa, 2025 Eylül ayında 456 milyon dolarlık ihracat yaptı. Yılın ilk 9 ayında toplam ihracat ise 3 milyar 816 milyon dolar olarak gerçekleşti. En dikkat çeken sektör artışı ise çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ile iklimlendirme sanayinde görüldü.

YÜZDE 129'LUK ARTIŞ

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ege İhracatçılar Birliği (EİB) verilerine göre Manisa Eylül ayında gerçekleştirdiği 456 milyon dolarlık ihracatla en fazla ihracat yapan 8. il oldu. Eylül ayındaki 456 milyon dolarlık ihracat, 2025 yılında Mayıs ayındaki 474 milyon dolarlık ihracattan sonra en fazla ihracatın elde edildiği ay oldu. 9 aylık ihracat ise yüzde 2,1 azalarak 3 milyar 897 milyon dolardan 3 milyar 816 milyon dolara geriledi. Sektörlere bakıldığında yüzdelik olarak en fazla artış yüzde 129 ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektöründe yaşanırken, toplamda da en fazla artış yüzde 49,5 ile aynı sektörde gerçekleştirdi. Sektörlerde ikinci sırada yer alan iklimlendirme sanayiinde ise aylık yüzde 52'lik artış gerçekleşti. Manisa'da ihracatta aslan payını elinde bulunduran elektrik ve elektronik sektöründe düşüş sürüyor. Aylık ihracat yüzde 23,9'luk düşüşle 2007 milyon dolardan 158 milyon dolara, toplamda ise yüzde 15,4'lük düşüşle 1 milyar 578 milyon dolardan 1 milyar 335 milyon dolara geriledi.