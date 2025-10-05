Pazarcı esnafının kantara girme zorunluluğu kaldırıldı

AKHİSAR Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Pazarcılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Güral, pazarcı esnafını yakından ilgilendiren kantar zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. 04.09.2025 tarihli ve 3592884 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Genelgesi ile 1 Kasım 2025'ten itibaren yürürlüğe girmesi planlanan, 3.500 kg altındaki kamyonetlerin yol denetim istasyonlarında kantara girme zorunluluğu, Türkiye Pazarcılar Federasyonu'nun girişimleri sonucunda pazarcı, halci ve manav esnafı için kaldırıldı.

ÜRETİCİLERİ SEVİNDİREN HAMLE

TÜRKİYE genelinde federasyona bağlı 101 pazarcı odasına kayıtlı manav ve pazarcı esnaflar, odaları tarafından verilecek dijital yeni tasarımlı logoları araçlarının sağ ön tarafına yapıştırmak suretiyle, kantara girme zorunluluğundan muaf olacak. Güral açıklamasında, "03 Ekim 2025 sabahı saat 09.00'da, Federasyon Genel Başkanı Ali Karaca, zorunluluğun pazarcı esnafı için kaldırıldığını duyurdu. Başta Akhisar olmak üzere Manisa ve tüm Ege Bölgesi'ndeki on binlerce pazarcı esnafımız adına kendisine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Karaca'nın yönetiminde olmaktan onur ve gurur duyuyorum" dedi.