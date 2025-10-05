Salepçioğlu İş Hanı tamamen boşaltıldı

TARİHİ Kemeraltı Çarşısı'nın simge yapılarından Salepçioğlu İş Hanı, yap-işlet-devret modeliyle ihale edilmesinin ardından tamamen boşaltıldı. 1973'te inşa edilen handa kalan son 3 esnaf da çıkarıldı. Bir gün içerisinde etrafı tente ve tel örgülerle çevrilerek giriş çıkışlara kapatıldı. Ellerinde malları kalan bir ayakkabı mağazası ise hanın önünde açtığı tezgahla ürünlerini düşük fiyata satışa çıkardı. Ucuza satılan ayakkabı ve terlikler ilgi yoğun olurken, hanın son halini gören vatandaşlar ise şaşkınlık içinde olup biteni anlamaya çalıştı. Binanın yıkılmayacağını, güçlendirilerek yine ticari fonksiyonuyla kullanılacağını belirten Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can, "İhaleyi kazanan firmaya yer teslimini yaptık. Depreme dayanıksız olduğu için bina güçlendirilerek tekrar ticari amaçlı kullanılacak ve daha önce olduğu gibi işyerleri burada faaliyet gösterebilecek. Mültiyeti de Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde kalmaya devam edecek" dedi.

KİRAYA VERİLDİ

İlk olarak geçen yıl 20 Ağustos'ta ihaleye çıkarılan ancak talep görmeyen tarihi han, daha sonra 17 Aralık'ta ikinci kez ihaleye sokuldu. Buradan da sonuç alınmaması üzerine bu yıl 22 Ocak'ta yapılması planlanan üçüncü ihale iptal edildi. Bedeli düşürülen ve 30 Nisan'da yeniden ihaleye çıkarılan Salepçioğlu Hanı, bu kez İstanbullu Gökkuşağı adlı firmaya 3 yılı inşaat süresi olmak üzere 30 yıllığına kiraya verildi.