Kıvırcık: OSB’mizi modern bir yaşam alanı yapmayı hedefliyoruz

Manisa'da Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde (MUOSB) faaliyetlerine başlayan Atlas MNS Alüminyum firmasının açılış töreni geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut ve AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz'ın yanı sıra birçok bürokrat ve iş insanı katıldı.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, bölgenin son yıllarda önemli bir dönüşüm yaşadığını belirtti. Kıvırcık, "Göreve geldiğimiz günden bu yana altyapıdan üstyapıya, genişleme alanlarından sosyal yaşam projelerine kadar pek çok yatırımı bölgemize kazandırdık. Altyapı, asfalt, Uzunburun genişleme alanı ve Work&Life projeleriyle OSB'mizi cazibe merkezi haline getirdik. Bölgemize yeni bir soluk katacak Work&Life projemizin de temellerini ekim ayı sonunda atacağız. Yaklaşık bir yıl sürecek hızlı bir inşaat süreci sonunda modern ofisleri ve iş yerlerinin yanı sıra rekreasyon alanıyla hem OSB'mize hem de konut bölgesine hizmet sunacak bu marka projemizle OSB'mizi yalnızca üretim yeri değil, bir yaşam yeri yapmayı hedefliyoruz." Başkan Kıvırcık ayrıca küçük sanayi sitesi projesine de değinerek, küçük sanayi esnafının daha modern iş yerlerine kavuşacağını, bu konuda çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi.