Emekliye-memura yeni maaş! Kim ne kadar zam alacak?

MEMURA FARK KESİNLEŞTİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 ayda yüzde 7.5 enflasyon artışı oluştu. Memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi için de 2025'in ikinci 6 ayında enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyordu. Bu verilere göre şimdiden yüzde 2.38 fark oluştu. Yüzde 11 olarak belirlenen toplu sözleşme artışı, bu farkla yüzde 13.64'e ulaştı. Geriye 3 enflasyon verisi daha kaldı. Bu oranların belli olmasıyla artış netleşecek.



TABAN MAAŞ ARTACAK

Emeklilere yapılacak enflasyon artışı ile birlikte en düşük aylıklar da değişecek. Bugün emekliler seyyanen ödemelerle birlikte en az 16.881 TLY maaş alıyorlar. Bu maaşın altında aylığı olan emeklilere seyyanen destek yapılarak bu rakama ödeniyor. Halen 16 bin 881 lira olan en düşük ödemenin, 3 aylık orana göre 18 bin 147 liraya çıkmış oldu. Bu miktar yıl sonunda beklenen yüzde 28.5 oranındaki enflasyon ile birlikte 20 bin lirayı bulacak. Memurlardaki en düşük maaşlar ise üç aylık enflasyona göre yeniden hesaplandı. Halen 22 bin 672 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı 26 bin 764 liraya yükseldi.