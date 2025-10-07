Emekliye-memura yeni maaş! Kim ne kadar zam alacak?

Milyonlarca emekli, memur ve işçi ile birlikte sosyal yardımların Ocak ayında alacağı artış oranları netleşiyor. Orta Vadeli Program'da öngörülen yüzde 28.5 oranındaki yıl sonu enflasyonu ile ilgili hesaplar yapılırken Eylül enflasyonun açıklanması da 3 aylık veriyi netleştirdi. Böylece hem emeklilerin hem de memurların alacağı 3 aylık artışlar kesinleşmiş oldu. Bu verilerin üzerine 3 ayrı oran daha eklenecek ve artışlar belirlenmiş olacak. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine son 6 ayda oluşan enflasyon kadar artış yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 11 zam ve bin lira taban aylık artışına ilaveten enflasyon farkı verilecek.