Haberler Ekonomi Emekliye-memura yeni maaş! Kim ne kadar zam alacak?

Milyonlarca emekli ve memur için yıl sonunda oluşacak enflasyon oranlarıyla ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. Eylül enflasyonu ile birlikte 3 aylık oran netleşti. Yıl sonunda enflasyon farkı verilmesi de kesinleşti. Peki enflasyon rakamlarına göre memur ve emekli maaşları ne kadar artacak? İşte yanıtı...

FARUK ERDEM

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Milyonlarca emekli, memur ve işçi ile birlikte sosyal yardımların Ocak ayında alacağı artış oranları netleşiyor. Orta Vadeli Program'da öngörülen yüzde 28.5 oranındaki yıl sonu enflasyonu ile ilgili hesaplar yapılırken Eylül enflasyonun açıklanması da 3 aylık veriyi netleştirdi. Böylece hem emeklilerin hem de memurların alacağı 3 aylık artışlar kesinleşmiş oldu. Bu verilerin üzerine 3 ayrı oran daha eklenecek ve artışlar belirlenmiş olacak. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine son 6 ayda oluşan enflasyon kadar artış yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 11 zam ve bin lira taban aylık artışına ilaveten enflasyon farkı verilecek.

AYLIK ORAN BELİRLENDİ
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı enflasyon artışı, memurlar ve memur emeklileri ise enflasyon farkı için her ay açıklanan enflasyon oranları önem kazanıyor. Eylül enflasyonu ile birlikte son 3 aylık oran da ortaya çıkmış oldu. Temmuz enflasyonu yüzde 2.06, Ağustos enflasyonu yüzde 2.04 çıkmıştı. Eylül ayında da enflasyon yüzde 3.23 olarak gerçekleşti. Böylece Temmuz-Eylül enflasyonu, yani üç aylık oran yüzde 7.5 olarak hesaplandı.

MEMURA FARK KESİNLEŞTİ
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 ayda yüzde 7.5 enflasyon artışı oluştu. Memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi için de 2025'in ikinci 6 ayında enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyordu. Bu verilere göre şimdiden yüzde 2.38 fark oluştu. Yüzde 11 olarak belirlenen toplu sözleşme artışı, bu farkla yüzde 13.64'e ulaştı. Geriye 3 enflasyon verisi daha kaldı. Bu oranların belli olmasıyla artış netleşecek.

TABAN MAAŞ ARTACAK
Emeklilere yapılacak enflasyon artışı ile birlikte en düşük aylıklar da değişecek. Bugün emekliler seyyanen ödemelerle birlikte en az 16.881 TLY maaş alıyorlar. Bu maaşın altında aylığı olan emeklilere seyyanen destek yapılarak bu rakama ödeniyor. Halen 16 bin 881 lira olan en düşük ödemenin, 3 aylık orana göre 18 bin 147 liraya çıkmış oldu. Bu miktar yıl sonunda beklenen yüzde 28.5 oranındaki enflasyon ile birlikte 20 bin lirayı bulacak. Memurlardaki en düşük maaşlar ise üç aylık enflasyona göre yeniden hesaplandı. Halen 22 bin 672 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı 26 bin 764 liraya yükseldi.

YIL SONU HESABI FARKLI
Geçen ay açıklanan Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 28.5 olarak yer almıştı. Bu tahmine göre Ocak ayı zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 10.14, memurlarda ve memur emeklilerinde yüzde 4.9 farkla yüzde 16.44 seviyesinde çıkması bekleniyor. Merkez Bankası'nın 2025 yıl sonu enflasyon tahmininde üst bant yüzde 29 olmuştu. Bu tahmine göre de zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 10.56'ya, memurlarda ve memur emeklilerinde yüzde 5.3 farkla yüzde 16.88'e ulaşabilecek.

3 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ARTIŞLAR
.3 aylık enflasyon: Yüzde 7.5
.SSK ve Bağ-Kur emeklisi 3 aylık artışı: Yüzde 7.5
.Memur ve emeklisi enflasyon farkı: 2.38 puan
.Memur ve memur emeklisi 3 aylık artış: Yüzde 13.64
.SSK ve Bağ-Kur'lu taban aylık: 18.147 TL
.Memur/en az (Bin TL dahil): 58.392 TL
.Memur emeklisi/en az (Bin TL dahil): 26.764 TL

