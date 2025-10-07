Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı! İŞKUR sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılıyor?

Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 sürekli işçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları belli oldu mu? Kimler başvuruda bulunabilir? Hangi pozisyonlarda işçi alımı yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin tüm detaylar...
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 sürekli işçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları belli oldu mu? Kimler başvuruda bulunabilir? Hangi pozisyonlarda işçi alımı yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin tüm detaylar...
BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımında ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır. Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır. Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."
SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru tarihi Sağlık Bakanlığı yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden yayınlanacak.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular, İŞKUR internet üzerinden gerçekleşecek.
Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.
Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları henüz belli olmadı ancak daha önceki alımlarda şartlar şu şekildeydi;
1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde https://esube.iskur.gov.trinternet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. ŞAHSEN BAŞVURU ALINMAYACAKTIR.