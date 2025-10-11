‘Bu yüzyıl ticaretin yüzyılı olacak’

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İzmir'de '7. Dijital CEO-Liderler Zirvesi' programına katıldı. Bakan Bolat yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, "Cumhurbaşkanımızın yenilikçi, sürdürülebilir, sürekli gelişen bir Türkiye ekonomisinin kurulması ve dünyanın en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefi doğrultusunda; Türkiye Yüzyılı'nı, ticaretin yüzyılı yapmak hedefiyle büyük bir aşkla çalışmaya devam edeceğiz. İsraille ihracatımızı kestik. Buradan yıllık 10 milyar dolar ticaretten sarfınazar ettik ama oradaki katliama göz yumamazdık. Avrupa Birliği ile olan Gümrük Birliği'miz ve ekonomik entegrasyonumuzda hem yeşil dönüşüm hem dijital dönüşüme uyum sağlamak bizim açımızdan çok önemli. 2000 yılında dünya nüfusunun sadece yüzde 6,7'si internet kullanabiliyordu. Bu oran bugün yüzde 68 bize ulaştı. 6 milyar insan aktif bir internet kullanıcısı haline geldi" dedi.

DESTEK PROGRAMI

"Ticaret Bakanlığı olarak özellikle yeşil ekonomiye uyum açısından 'Responsible' sorumluluk adıyla bir program başlattık" diyen Bakan Bolat, "5 yıllık süre için firma başına eğitim danışma giderlerinde 2025 yılı rakamı olarak 13 milyon 400 bin liralık destek programı başlattık. Bu firmaları sürece hazırlamak için bir yol haritası desteğiydi. İhracatta da 2004 yılından bu yana TURQUALITY marka programlarıyla katma değerli ihracatı desteklemek amacıyla çalışmalarımız oldu" ifadelerini kullandı.