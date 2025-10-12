Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye ekonomik büyümesini sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İhracatçılar Meclisince (TİM) Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni'nde inovasyonun Türkiye'nin kalkınma hamlesine yön veren en kritik başlıklardan biri olduğunu söyledi.

Cevdet Yılmaz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi sayesinde ekonominin 2024'te yüzde 3,3 büyüdüğünü, bu yılın 2. çeyreğinde büyüme oranının yüzde 4,8'e ulaştığını söyledi. Yılmaz, "Bir taraftan istikrar programı izliyoruz, bir taraftan da büyümemizi devam ettiriyoruz. Bu ikisini aynı anda yapabilmek öyle kolay bir iş değil gerçekten ama Türkiye bunu başarıyor. Böylece Türkiye ekonomisi, kesintisiz 20 çeyrektir büyümesini sürdürerek istikrarını koruyor" dedi.