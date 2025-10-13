Anne ve babalar için yeni dönem: İzin hakları eşitleniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından çalışan anne ve babaların haklarını iyileştirmeye yönelik önemli bir yasal düzenleme yolda.
Hükümetin hazırladığı taslak çalışmaya göre, işçi ve memur statüsündeki çalışanlar arasındaki doğum, süt ve babalık izni farkları ortadan kaldırılacak. Mevcut izin süreleri artırılarak hem annelerin hem de babaların çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebilmesi amaçlanıyor. Çalışma kapsamında öncelikle kadın çalışanların doğum izni süresi artırılacak. Halihazırda 16 hafta olan doğum izni, memurlar için 24 haftaya çıkarılacak. Yeni düzenleme ile bu süre, doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta olarak uygulanacak. Süt izni konusunda da eşitlik sağlanıyor. Memur anneler gibi işçi anneler de artık doğum sonrası ilk 6 ay günde 3 saat, ikinci 6 ay ise 1,5 saat süt izni kullanabilecek. Bu izinler, çalışan annelerin çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçirmesi için esnek saatlerle düzenlenebilecek.
2 YILA KADAR ÇIKACAK
Bunun yanı sıra, ücretsiz izin haklarında da önemli değişiklikler yapılacak. Memur annelere doğum sonrası verilen 2 yıllık ücretsiz izin hakkı, artık işçi anneler için de geçerli olacak. Böylece, işçi annelerin 6 ay olan ücretsiz izin süresi 2 yıla çıkarılacak. Babalık izninde de benzer bir eşitleme söz konusu. Özel sektörde 5 gün olan babalık izni 10 güne çıkarılacak. Alternatif çalışmalara göre ise bu sürenin hem işçiler hem de memurlar için 15 güne çıkarılması planlanıyor. Hazırlanan taslak, olgunlaştırıldıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak.