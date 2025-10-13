Anne ve babalar için yeni dönem: İzin hakları eşitleniyor

Hükümetin hazırladığı taslak çalışmaya göre, işçi ve memur statüsündeki çalışanlar arasındaki doğum, süt ve babalık izni farkları ortadan kaldırılacak. Mevcut izin süreleri artırılarak hem annelerin hem de babaların çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebilmesi amaçlanıyor. Çalışma kapsamında öncelikle kadın çalışanların doğum izni süresi artırılacak. Halihazırda 16 hafta olan doğum izni, memurlar için 24 haftaya çıkarılacak. Yeni düzenleme ile bu süre, doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta olarak uygulanacak. Süt izni konusunda da eşitlik sağlanıyor. Memur anneler gibi işçi anneler de artık doğum sonrası ilk 6 ay günde 3 saat, ikinci 6 ay ise 1,5 saat süt izni kullanabilecek. Bu izinler, çalışan annelerin çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçirmesi için esnek saatlerle düzenlenebilecek.