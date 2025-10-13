Bakan Uraloğlu: 5G dönüşümün anahtarı olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisine ilişkin yazılı açıklama yaptı. 4.5G'ye kıyasla yalnızca hız açısından değil, mimari ve fonksiyonel bakımdan da çok önemli yenilikler barındıran 5G'nin Türkiye için stratejik bir adım olduğunu belirten Uraloğlu, "Bu teknoloji sayesinde sadece iletişim değil, endüstri, sağlık, ulaşım gibi birçok alan yeniden şekillenecek. 5G, makineler arası iletişimden yapay zekaya kadar birçok alanda dönüşümün anahtarı olacak" ifadelerini kullandı.

5G teknolojisinin iletişimde hızın ve kalitenin yeni adı olacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "5G, önceki nesil teknolojilere kıyasla çok daha yüksek veri hızları ve kapasite sunabilmektedir. Bu sayede kullanıcılar, yüksek çözünürlüklü videoları kesintisiz izleyebilir, büyük veri dosyalarını ise kısa sürede indirebilir" dedi.