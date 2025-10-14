Altın fiyatları rekora koşuyor! 14 Ekim canlı altın fiyatları...

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da Zew Ekonomik Güven Endeksi, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantılarının takip edileceğini söyledi.



Fed Başkanı Jerome Powell ve BoE Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının da yatırımcıların odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 200 doların direnç, 3 bin 970 doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.