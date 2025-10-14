Emlak konut’tan faizsiz peşinatsız ev modeli

Emlak Konut GYO, vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıran yeni bir finansman modelini hayata geçiriyor. Emlak Konut'un hayata geçirdiği "Yeni Yuvam Modeli"nde, Emlak Katılım iş birliğiyle ev almak isteyenlere Türkiye'de ilk kez kamu güvencesi altında faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz bir sistem sunuluyor. Bu modelle vatandaşlar, teslimat süresini beklemeden Emlak Konut'un İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir'deki 23 prestijli projesinden çekilişsiz ve kurasız bir şekilde ev sahibi olabiliyor. Tamamen anapara üzerinden, faizsiz ve ek maliyetsiz ödeme planı sağlayan sistem, 60 aya varan taksit imkânı sunuyor. Bu model diğer tasarruf finansman sistemlerinden farklı olarak çekiliş, sıra veya dönemsel teslimat süresi olmadan Emlak Konut projelerinden doğrudan konut sahibi olma imkânı sağlıyor. Ev sahibi olmak isteyenler, Emlak Konut Genel Merkezi'ne veya "Yeni Yuvam Modeli"ne katılan projelerin satış ofislerine giderek başvuruda bulunabilir. Detaylı bilgi almak isteyenler ise www.emlakkonut.com. tr adresini ziyaret edebilir veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilir.

ÖRNEK ÖDEME PLANI

"Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli" kapsamında 6 milyon TL değerindeki bir daire için ödeme planı: ● İlk 30 ay: Emlak Konut ve Tasarruf Finansmanı Şirketi'ne aylık toplam 150 bin TL ödeme, ● Son 30 ay: Yalnızca Emlak Konut'a aylık 50 bin TL ödeme. Toplam 60 ay vadeli bu plan, ev sahibi olmak isteyenlere faiz, peşinat ve ara ödeme yapmadan, teslimat süresi beklemeden konut sahibi olma imkânı sunuyor