TOKi herkesi ev sahibi yapacak!

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO ile Emlak Katılım iş birliğiyle 'Yeni Yuvam Modeli' hayata geçirilecek. Milyonlarca vatandaş faizsiz, peşinatsız ve kurasız ev sahibi olacak.

YENİ BİR ALTERNATİF

YAPILAN açıklamaya göre Emlak Konut GYO geliştirdiği 'Yeni Yuvam Modeli' ile tasarruf finansman modeli kapsamında, vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştıran yenilikçi finansman çözümlerine bir yenisini daha ekliyor. Bu modelde çekiliş, sıra veya dönemsel teslimat süresi olmadan Emlak Konut projelerinden doğrudan konut sahibi olma imkânı sağlıyor. Emlak Katılım'ın kamu bankacılığı güvencesi ve Emlak Konut'un köklü deneyimiyle hayata geçirilen model, teslimat süresi beklemeden, faiz, kefil, peşinat ve ara ödeme olmadan ev sahibi olma fırsatı sunuyor. 60 aya varan taksit imkânı sağlayan bu model, tasarruf finansmanında yeni bir alternatif sunuyor. 'Yeni Yuvam Modeli', Emlak Konut'un İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir'deki 23 prestijli projesinde uygulanıyor. Bu modelde; Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe (Hemen teslim), Komşu Finans Evleri (Hemen teslim), Göktürk Kemer Evleri, Balıkesir Emlak Konutları (Hemen teslim), Kuzey Adalar, Park Yaşam Antalya, Allsancak, Ataşehir 173, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora İzmir, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Gölyaka, Vadi Panorama Evleri ve Tual Asya projeleri vatandaşlara sunuluyor.

ÖRNEK ÖDEME PLANI

'EMLAK Konut Yeni Yuvam Modeli' kapsamında 6 milyon TL değerindeki bir daire için ödeme planı: İlk 30 ay: Emlak Konut ve Tasarruf Finansmanı Şirketi'ne aylık toplam 150 bin TL ödeme, Son 30 ay: Yalnızca Emlak Konut'a aylık 50 bin TL ödeme. Toplam 60 ay vadeli bu plan, ev sahibi olmak isteyenlere faiz, peşinat ve ara ödeme yapmadan, teslimat süresi beklemeden konut sahibi olma imkânı sunuyor.