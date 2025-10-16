Bakanlık açıkladı: Radarda yüzde 10 tolerans kalkmıyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan bazı basın yayın kanallarında "Hız sınırını aşan sürücülere tanınan yüzde 10'luk hız toleransı tamamen kaldırılacak" iddialarını yalanladı. Açıklamada ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanırken "Kanun taslağında hız cezalarının oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artış ve yerleşim yeri içi/ dışı ayrımı yapılmıştır." denildi. Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: "Yerleşim yerlerinde 50 km/s olan hız sınırında yüzde 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden verilmektedir. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yerlerinde ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden başlamaktadır. Halen mevcut mevzuatta yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında 90 km/s hız sınırına %10 tolerans uygulanmaktadır. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayolundaki ilk kademe hız cezası için 10 km/s tolerans öngörülmüştür. Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5km/s; yerleşim yeri dışındaki 10 km/s ilk aşım tolerans uygulaması devam etmektedir."