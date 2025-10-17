Haberleşmede yeni dönem başlıyor: 5G ihalesi tamamlandı

Türkiye'yi haberleşmede yeni bir çağa taşıyacak 5G ihalesinde 3 büyük operatör kıyasıya yarıştı. İhalelerde bant genişliği ve kapsama alanı sunan 11 frekans paketi için KDV dahil toplam 3 milyar 534 milyon dolar teklif ile rekor kırıldı. Operatörler 1 Nisan 2026'ya kadar hazırlıklarını tamamlayarak bu tarihte 5G hizmetini yurt genelinde sunmaya başlayacak. Türkiye'yi 10 kat hızlı internet imkanına kavuşturacak olan 5G'de tarihi ihale dün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru mu'nda (BTK) gerçekleşti. BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, kısa bir değerlendirme yaparak haberleşmede 5G ile yeni bir devrin başlayacağını belirtti.

TAKSİTLE ÖDENECEK

3,5 GHz frekansındaki B1, B2 ve B3 paketleri için Türk Telekom 209 milyon dolar, Vodafone 201 milyon dolar ve Turkcell 200 milyon dolar teklif verdi. Buradaki toplam teklif tutarı da 624 milyon dolar oldu. İhalede B4 paketine 187 milyon dolarla, B5'e 186 milyon dolarla ve B6'ya 208 milyon dolarla en yüksek teklifi Turkcell verdi. İhalede Türk Telekom B7 paketine 212 milyon dolarla, B8 paketine de 248 milyon dolarla en yüksek teklifi verdi. İhaleye 2 milyar 125 milyon dolar gelir beklentisi ile çıkılırken ihalelerde toplam KDV hariç 2 milyar 945 milyon dolar, KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolar gelir sağlanmış oldu. İhale sonucunda oluşan bedel, ihaleyi kazananlar tarafından 3 eşit taksitte ödenecek. Cihazları 5G'ye uyumlu olan vatandaşlar ücretsiz bir şekilde 5G'ye geçiş yapacak.