Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 32 sözleşmeli personel alacak

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2024 KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, 17 destek personeli (erkek ve kadın temizlik görevlisi), şoför, elektrikçi, 1 erkek koruma ve güvenlik görevlisi ve 14 büro personeli olmak üzere toplam 32 sözleşmeli personel istihdamı yapılacak.

Destek personeli ve koruma görevlisi için başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış ve ortaöğretim kurumlarının lise ve dengi okullarından mezun olmaları gerekiyor.

Büro personeli olarak başvuracaklardan ise KPSS P3 puan türünde en az 70 puan almaları, son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamaları, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi veya İletişim Fakültelerinin birinden mezun olmaları isteniyor.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Müdürlüklerinde istihdam edilmesi istenen adaylar başvurularını elektronik ortamda "https:// kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adresinden 3 Kasım saat 23.59'a kadar yapabilecek.