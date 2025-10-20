Karayollarına EDS düzenlemesi! Belediyelerin vurgununa düzenleme geliyor

EDS'DEN TAŞERON DA PAY ALIYOR

Yürürlükteki düzenlemeye göre, EDS kurulumu nedeniyle kesilecek trafik para cezalarının yatırım maliyetini karşılayacak düzeye kadar yüzde 30'u, sonrasında yüzde 15'i hizmet bedeli adı altında belediye ve dolayısıyla da şirketlere aktarılıyor.

200 metre gibi kısa mesafelerde dahi hız limitlerinde ani değişme neden olan bu duruma dair çok sayıda bulgu da kayıtlara geçti.