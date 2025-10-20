Türk mobilyası ABD radarında

Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatını artırmak isteyen Türk mobilya sektörü, Amerika Birleşik Devletleri'nin ev mobilyası ve dekorasyon alanındaki en büyük çevrimiçi perakendecisi ve dünyanın önde gelen tedarik platformlarından olan Wayfair'i İzmir'de ağırladı. Wayfair satın alma yetkilileri 14 Türk mobilya üreticisiyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Wayfair firmasının 2002 yılında Boston, Massachusetts'te kurulduğunu, yaklaşık 11.9 milyar ABD doları yıllık geliri ve 13 bin 500 çalışanı ile küresel ölçekte faaliyet gösterdiğini dile getiren Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, firmanın Joss & Main, AllModern, Birch Lane, Perigold gibi markalarıyla farklı pazarlara hitap ettiğinin altını çizdi.

KATMA DEĞERLİ İHRAÇ

Türk mobilya sektörünün son 20 yılda büyük bir gelişim gösterdiğine işaret eden Güngör, "Türkiye günümüzde 4.6 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyor. Hedefimiz 2025 yılında 5 milyar doları aşmak. Ortalama ihraç fiyatımız 3.5 dolar seviyesindeyken, ABD'ye mobilya ihracatında Türkiye genelinde 5 doları, Ege Bölgesi'nden ABD'ye yapılan ihracatta 6 doları aşıyoruz" dedi.