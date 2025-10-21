Bakan Yumaklı: Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da "Milli Ağaçlandırma Günü Kampanyası"na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, Yeşil Vatan Seferberliği'ne ilişkin "Ülke sathında bir Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz. 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk 4 ülke arasına girmiş oldu. Orman yangınları bütün dünyada önemli bir yer tuttu. Ülkemizde maalesef ki orman yangınlarının doğrudan ya da dolaylı yüzde 96'sı insan unsuru taşıdı. Bu yıl şu ana kadar 2982'si orman içinde 4110'u orman dışında olmak üzere 7092 yangınla mücadele ettik. Toplam orman alanı içerisinde yanan alanlara baktığımızda ABD, Kanada ve AB ile ülkemizi kıyasladığımızda ülkemiz ikinci sırada yer almakta dolayısıyla verilen mücadelenin ne kadar önemli olduğunu buradan görmek mümkün.

"YANAN ALANLAR İMARA AÇILAMAZ"

Anayasamızın 169'uncu maddesi bizlere yanan orman alanlarını yeniden ağaçlandırma sorumluluğu veriyor. Bu noktada her yaz maalesef ki yangınların olduğu zaman dilimi içerisinde ortaya konan bir yalanın gerçeğini ifade etmek istiyorum. Yanan alanlar hiçbir şekilde imara açılamaz, orası tekrar ağaçlandırılmak zorundadır. Yanan alanların bir sonraki yılın sonuna kadar tohumla ve fidanla buluşmasını gerçekleştiriyoruz.

"YEŞİL VATAN SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUZ"

Ülke sathında bir yeşil vatan seferberliği başlatmış oluyoruz. Bu seferberlikte bütün vatandaşlarımıza, kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, özel sektörümüze, 86 milyon vatandaşımıza çok önemli görevler düşmekte. Bu faaliyetleri 1 yıl boyunca devam edecek. 1 yıl içerisinde 550 milyon fidanı ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Seferberliğin ilk noktası 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü olacak ve 1 yıl boyunca devam edecek. 11 Kasım'da 81 ilde 922 ilçede fidan dikim alanlarında bütün vatandaşlarımızla birlikte fidan dikeceğiz."