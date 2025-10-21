Fahiş fiyat ve stokçuluğa alındı. 2.1 milyar TL ceza

Ticaret Bakanlığı, piyasa dengesini ve tüketicileri korumak amacıyla yürüttüğü fahiş fiyat, stokçuluk ve fiyat etiketi denetimlerinde 9 aydı 427 bin firmaya 2,1 milyar lira idari para cezası uyguladı. Bakanlığın bu yıl 1 Ocak-30 Eylül döneminde yürüttüğü denetimler sonucu 426 bin 474 firma ve 26 milyon 865 bin 521 ürünün denetlendiği bilgisi verilen açıklamada, karşılaşılan uygunsuzluklar dolayısıyla 2 milyar 99 milyon liralık idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

Rekabet Kurumu tarafından yürütülen incelemeler kapsamında ise geçen yıl 223 firmaya 7,7 milyar lira idari para cezası uygulandığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "2025 yılının 9 ayında 191 firmaya 7,6 milyar lira idari para cezası uygulanmıştır. Ceza uygulanan sektörler arasında gıda endüstrisi, sigorta hizmetleri, finans, inşaat ve kimya alanları öne çıkmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele kapsamında iç piyasa dengesini korumak, dürüst ticaret erbabını desteklemek ve tüketicilerimizin huzurunu güvence altına almak için denetim faaliyetlerimizi titizlikle ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz."