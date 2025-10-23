Yörük mirası İzmir’de

Türklerin dünyaya armağanı olan binlerce yıllık el dokuma halı ve kilim geleneği, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Yağcıbedir Yörük kızlarının ellerinde geleceğe taşınıyor. Sındırgı Yağcıbedir Halıcılar Derneği'nin öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında İzmir'e taşınan "Pazırık'tan Yağcıbedir'e El Dokuma Halı ve Kilim Sergisi", İzmirlilerle buluşuyor. "İzmir Kültür Yolu Festivali" boyunca 25 Ekim- 02 Kasım tarihlerinde İzmir Swissotel Büyük Efes Oteli sergi salonunda ziyarete açık olacak sergide, halı sanatının kökleri gözler önüne serilecek.

YAĞCIBEDİR SEVDALISI

Dünyanın bilinen en eski halısı olan, yaklaşık 2500 yıl önce dokunmuş ve Altay dağlarında bir mezarda bulunmuş Pazırık halısının özelliklerini taşıyan eserler büyük ilgi görüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yağcıbedir halı ustası ve Sındırgı eski Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Yağcıbedir sevdalısı" olarak bu eserleri şehir şehir dolaştırarak hikayelerini anlatıyor. Yavaş, Yağcıbedir halısını dokuyan Yörük kadınının; solmayan renklerle ip boyamasıyla bir kimyager, hangi bitkinin ne renk verdiğini bilmesiyle bir biyolog, desen yerleştirmesiyle bir matematikçi ve dokuma tekniğiyle bir makine mühendisi olduğunu vurguluyor.