Tapudan notere, kiradan vergi ödemesine kadar yeni dönem başlıyor! Vergi paketi Meclis’ten geçti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen vergi düzenlemesi ile birçok sektörü ve meslek grubunu ilgilendiren değişiklikler yaşanacak. Bir takvim yılı içinde elde edilen mesken kira gelirlerine yönelik genel istisna kaldırıldı. Bu istisna yalnızca emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar için yeniden uygulanacak. Krediyle alınan konutlarda kiraya verilen gayrimenkuller için ödenen faizlerin gider olarak indirilmesine ilişkin vergi avantajı sınırlandırılıyor. Böylece kredili ve kredisiz konut alımları arasındaki vergi yükü eşitlenecek. Sıfır ve ikinci el araçların noterlerde yapılan satış ve devir işlemlerinde artık satış bedeli üzerinden "nispi noter harcı" alınacak. Bu harç, maktu harçtan az olamayacak şekilde uygulanacak. Ayakta teşhis ve tedavi yapan özel sağlık kuruluşları, veteriner muayenehaneleri, hayvan hastaneleri, kıymetli maden izin belgeleri, ikinci el motorlu taşıt ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri ile ticari havacılık ruhsatları için yıllık harç ödenmesi zorunlu hale geliyor. Vakıf yükseköğretim kurumlarının ücretleri artık YÖK esaslarına göre, cari yılın haziran ayı üretici ve tüketici fiyat endeksi artış oranlarının ortalaması dikkate alınarak belirlenecek.

SAYAÇLARA YAKIN TAKİP

Yeni yasa, gayrimenkul satışlarında gerçek bedelin beyan edilmemesi, araç satışlarının noter sistemi dışında yapılması ve kira gelirlerinin eksik beyan edilmesi durumlarına karşı elektronik denetim ve vergi takibini güçlendirecek. Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremler ve bütçe dengesi nedeniyle Hazine'nin net borç kullanımı artırılabilecek. Genç girişimcilere verilen bir yıllık prim desteği kaldırıldı. Prime esas kazanç üst sınırı da asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarıldı. Gayrimenkul alım-satımlarında beyan edilen bedelin emlak vergisi değerinden az olmaması şartı korunuyor. Ayrıca 1 Ocak 2026 itibarıyla süresi dolacak su sayaçlarının muayene tarihi 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı. Bu tarihe kadar su sayaçlarının muayenesinin yaptırmayanlara 4 bin 631 liradan 92 bin 621 liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

HARÇLAR GÜNCELLENDİ

Harçlar, büyükşehir belediyesi olan illerde, bir önceki takvim yılının son günü itibarıyla bir kat artırımlı uygulanacak

Özel poliklinik ruhsatnamesi: 30 bin TL

Özel tıp merkezi ruhsatnamesi: 50 bin TL

Muayenehane uygunluk belgesi: 20 bin TL

Ağız ve diş sağlığı poliklinikleri: 30 bin TL

Ağız ve diş sağlığı merkezleri: 40 bin TL

Ağız ve diş sağlığı hastaneleri: 40 bin TL

VETERİNER VE RAFİNERİ

Veteriner hekim muayenehane ruhsatı: 10 bin TL

Veteriner hekim poliklinik ruhsatı: 20 bin TL

Hayvan hastanesi ruhsatı: 40 bin TL

Maden rafinerisi izin belgesi: 7 milyon TL

Maden rafinerileri faaliyet izin belgesi: 7 milyon TL

Aracı kuruluşlar faaliyet izin belgesi: 5 milyon TL

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE BORÇLANMA SİSTEMİ

AK Parti'nin verdiği önergeyle, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait bankalardan iç borçlanma yetkisi sağlayan düzenlemede de değişikliğe gidildi. Borçlanma noktasında Başkanlığa tanınan süre 31 Aralık 2029'dan 31 Aralık 2027'e çekildi. Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, Başkanlığın toplamda 96 milyar TL taksitli alacağının bulunduğunu ve kayıt altına alınmış sözleşmeli alacaklar karşılığında 22-23 milyar gibi bir borçlanmaya gidileceğini söyledi.

MESLEK GRUPLARI DA DÜZENLEMEDEN ETKİLENDİ

Doktorlar: 20 bin TL

Emlakçılar: 20 bin TL

Galericiler: 20 bin TL

Kuyumcular: 30 bin TL