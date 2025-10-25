Bakanlık düğmeye bastı! Sahte indirim kurnazlığına son

Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde 11 Ekim'de yapılan değişiklikle restoran ve kafelerin fiyat etiketlerinin dijital ortamda paylaşılması ve tartılarak satılan ürünlerde daranın düşülmesi gibi bir dizi düzenleme yürürlüğe girmişti. Yönetmelik değişikliği ile ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan esnafa yönelik yeni uyarı geldi. Son yapılan açıklamaya göre artık ürünlerin 10 gün içinde değişen fiyatlarını müşteriler de görebilecek. Ayrıca ürün satışında plastik poşet, streç film ve kese kağıdı gibi ağırlığı önemsiz ambalajların dışındaki kutu, plastik kap veya tetra paketlerde daranın mutlaka düşürülmesi gerektiği de bildirildi.

FİZİKİ LİSTE KULLANILACAK

Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yerlerde; masalarda fiyat listelerinin tüketiciye sunulmasında yaşanan zorlukların giderilmesi ve tüketicilerin fiyat bilgisine daha kolay erişebilmesi için de karekod uygulamasına geçildiği hatırlatılan yazıda, fiyat listelerine masalarda ve işyerinin giriş kapısının önünde de yer verilmesi uygulamasının halen yürürlükte olduğu anımsatıldı. Buna göre, masalarda tercihen karekod uygulaması ile fiyat listelerinin gösterilebilmesine olanak sağlanırken, tüketicinin talep etmesi halinde fiyat listesinin ayrıca verilmesi zorunluluğuna da uyulacak.

CEZA UYGULANACAK

Bakanlığın bir diğer ikazı da indirimli ürünler konusunda oldu. Yönetmelik değişikliği öncesinde de yürürlükte bulunan, indirimden önceki ve sonraki fiyatın gösterilmesi zorunluluğunun devam ettiğini vurgulayan bakanlık, indirimli fiyatın tespitinde, indirimden önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması gerektiğini bildirdi. Bakanlık, belirtilen düzenlemelere uymayan işletmelere Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ceza uygulanacağını kaydetti.