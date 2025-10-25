Demirci’nin tarhanası şifa dağıtıyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde, soğuk havalarda tüketilmek üzere, günler süren çalışmayla 16 çeşit malzemeden tarhana yapılıyor. İlçeye bağlı Akdere Mahallesi'nde kadınlar, kış mevsiminin yaklaşmasıyla imece geleneğini sürdürerek kışlık yiyeceklerini hazırlamaya başlıyor. Tarhana yapımında kırmızı biber, domates, nohut, fasulye, sarımsak, soğan, patates, patlıcan, kabak, alıç, kuşburnu, kızılcık, ayva, elma, nane ve maydanoz gibi 16 çeşit meyve, sebze ve bakliyat kullanılıyor. Odun ateşinde pişirilen tarhana harcı bir gün dinlendirildikten sonra hamurla karıştırılarak 16 gün boyunca her gün yoğruluyor. Mahalle sakinlerinden Gülistan Koç, "Bizim tarhanamız şifalıdır, bu tarhanayı tüketen grip olmaz. Birçok yerden talep de oluyor" dedi.